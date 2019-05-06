За праздники на дорогах Свердловской области поймали почти три сотни пьяных водителей

В первые майские праздники гаишники поймали на дорогах Свердловской области 288 пьяных водителей. Еще 63 человека отказались проходить медосвидетельствование, но на вид были явно нетрезвыми. Всем этим водителям грозят лишение прав и штрафы. Водителям, которые не впервые попались на употреблении алкоголя за рулем, грозит уголовная ответственность – таких в регионе насчитали 38 человек. Кроме того, у 248 человек, которые сели за руль, не было прав.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, с 1 по 5 мая в Свердловской области было зарегистрировано 20 ДТП, в которых травмы получили 24 человека. Годом ранее в первомайские выходные было 32 ДТП, в которых погибли 9 человек и еще 38 получили травмы. «Уже в ближайшие выходные на территории Свердловской области вновь будут проведены профилактические мероприятия с привлечением максимального количества сотрудников ГИБДД», – пообещали в Госавтоинспекции.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.05.19

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