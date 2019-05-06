Движение по трассе Екатеринбург – Пермь до 1 августа будет частично ограничено

Сегодня, 6 мая, на трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург стартуют работы по обновлению дорожного покрытия. Как сообщает Уралуправтодор, проводиться они будут на участке от ЕКАД до Первоуральска (с 326 по 343 км) и между Кленовским и Бисертью (с 232 по 250 км) и продлятся до 1 августа.

На время замены верхнего слоя возле Екатеринбурга движение будет перекрываться по одной полосе (сначала закроют одну полосу в сторону Перми, затем перейдут на направление в сторону Екатеринбурга). Во время работ в районе Бисерти на трассе с 08:00 до 22:00 будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения.

Екатеринбург, Пермь, служба информации

Екатеринбург, Пермь. Другие новости 06.05.19

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