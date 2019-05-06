В Екатеринбурге около бизнес-центра нашли снаряд (ФОТО)

В понедельник днем возле бизнес-центра «Квартал» на Сибирском тракте, 12 был найден снаряд. Об этом «Новому Дню» сообщили очевидцы. Как рассказал источник агентства, информация поступила в районе 11 часов. На место прибыли сотрудники МЧС, скорой помощи, полиции, а также газовой службы и электрики. На месте была обнаружена болванка, похожая на снаряд.

В течение часа на место подъехали саперы. В итоге выяснилось, что болванка пустая. В пресс-службе управления ФСБ подтвердили, что сообщение о находке поступило от очевидцев. Внутри предмета никаких взрывчатых веществ не было найдено, потому предмет никакой опасности не представляет. Болванку с места обнаружения уже увезли.

Екатеринбург, служба информации

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