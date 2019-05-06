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Понедельник, 6 мая 2019, 12:48 мск

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Уральские таможенники задержали партию контрафактных узбекских «Феррари»

Уральские таможенники выявили крупную партию контрафактных детских игрушек. Три тысячи пластмассовых машинок с «подправленным» логотипом известного автомобильного бренда прибыли на Урал из Узбекистана. «При проверке сведений о товаре, указанных в декларации, выяснилось, что на игрушки нанесен товарный знак Ferrary. Документов, подтверждающих законность использования знака, у предпринимателя не оказалось, – рассказал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов. – За незаконное использование чужого товарного знака, сходного с ним обозначения предпринимателю грозит штраф и изъятие всей товарной партии. Дальнейшую судьбу игрушек решит суд».

Екатеринбург, Елена Сычева

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