В День Победы перекроют весь центр Екатеринбурга – список улиц

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о перекрытии дорог во время подготовки и празднования Дня Победы.

Первые перекрытия дорог будут уже завтра, 7 мая. С 11.30 до 13.30 закроется движение на площади Кирова от улицы Мира до улицы Гагарина – здесь пройдет митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С 22.00 ГИБДД перекроет дороги в центре для проведения генеральной репетиции праздничного парада войск.

В среду, 8 мая, с 11.45 до 13.45 на время возложения цветов памятнику Жукову перекроют нечетную сторону проспекта Ленина от Восточной до Луначарского и участки улиц Бажова и Кузнечной от Первомайской до Малышева. С 22 часов перестанут пускать транспорт на улицу Пушкина от Малышева до Ленина.

9 мая центр города будет закрыт для автомобилистов с 6 часов утра и до окончания праздничных мероприятий. Проспект Ленина перекроют от Московской до Карла Либкнехта, улицу 8 Марта – от Ельцина до Малышева, улицу Бориса Ельцина – от Челюскинцев до 8 Марта, улицу Толмачева – от Ленина до Никонова, улицу Жукова – от Челюскинцев до Ленина.

Кроме того, в первой половине дня запланированы перекрытия дорог на время проведения праздничных легкоатлетических эстафет в районах города: с 09.45 до 14.00 по улицам Мира, Гагарина и проспекту Ленина (Втузгородок); с 10.30 до 12.00 по улице Бисертской (Елизавет); с 11.00 до 12.00 по улице Грибоедова (Химмаш); с 11.00 до 14.00 по улицам Ильича, Победы, проспекту Орджоникидзе (Уралмаш).

К окончанию праздника в центре города организуют несколько точек сбора общественного транспорта. Автобусы будут стоять на улицах 8 Марта и Радищева в районе цирка, у Театра драмы на Октябрьской площади, у Оперного театра, у Дома Кино, рядом с Дворцом молодежи.

Троллейбусы – на улице Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), в районе перекрестков Малышева – 8 Марта и Белинского – Малышева. Трамваи будут ждать пассажиров на проспекте Ленина (от Московской до Вайнера), в районе перекрестков Ленина – Луначарского и Ленина – Московская.

Работа общественного транспорта, в том числе метро, 9 мая продлена до часу ночи. Также в День Победы будет предоставлен бесплатный проезд для участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающих.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.05.19

Уральские таможенники задержали партию контрафактных узбекских «Феррари». / В Екатеринбурге около бизнес-центра нашли снаряд (ФОТО). / Движение по трассе Екатеринбург – Пермь до 1 августа будет частично ограничено. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»