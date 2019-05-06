Бомж забил оппонента подлокотником от дивана из-за «категорического несовпадения взглядов на жизнь»

В Красноуфимске философский спор за бутылкой в квартире одного из жителей закончился убийством. В преступлении обвиняется 32-летний мужчина без определенного места жительства.

По версии следствия, во время застолья с хозяином жилища он поссорился с другим гостем, 60-летним мужчиной, и избил его до смерти деревянным подлокотником от дивана. После этого обвиняемый сбросил тело оппонента в канализационный колодец.

Подозреваемого в убийстве бомжа задержали и заключили под стражу. Мужчина ранее был неоднократно судим. «По предварительным данным, причиной криминальной разборки с летальным исходом стало категорическое несовпадение взглядов на жизнь. Богатый тюремный опыт не позволил задержанному согласиться с точкой зрения оппонента по одному из вопросов, поднятых в ходе пьяной дискуссии», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Бездомному красноуфимцу предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областном Следственном комитете.

Красноуфимск, служба информации РИА «Новый День»

Красноуфимск. Другие новости 06.05.19

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