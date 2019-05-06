В Белоярском ГО брат депутата избил школьника. Подросток с переломами доставлен в больницу в Екатеринбурге

В селе Бруснятском Белоярского ГО взрослый мужчина избил школьника. Бабушка потерпевшего рассказала «Новому Дню», что сейчас ее внук с находится в больнице в Екатеринбурге, у подростка – несколько переломов. Полиция проводит проверку, подозреваемый – ранее судимый мужчина, известный в определенных кругах под прозвищем «Кабан».

По предварительным данным, конфликт произошел несколько дней назад, точные причины произошедшего пока выясняются. Бабушка пострадавшего подростка Галина Брусницына рассказала, что утром 3 мая она увидела «скорую» возле дома своего сына. В машине как оказалось был ее 17-летний внук, которому фельдшер оказывал ему первую медицинскую помощь. «Я спросила: «В чем дело?». Он сказал: «Я упал»», – рассказала собеседница агентства.

По словам женщины, у её внука были сломаны челюсть и рука. Кроме того, на шее у подростка была кровь, а голова была забинтована. Школьника с травмами повезли в Белоярскую больницу, а оттуда – в Екатеринбург в ГКБ №9. Родные уверены, что их ребенка избили. «И судя по разговорам, избил Сергей Половцев, местный житель. А какова причина, никто не знает. Кто говорит, что он где-то пил и ему ребята эти встретились», – дополнила бабушка потерпевшего.

В полиции заявляют, что заявление об избиении юноши поступило в дежурную часть полиции только 5 мая. По нему службой участковых уполномоченных проводится тщательная проверка.

«Изначально подросток долгое время своим родным рассказывал иную версию произошедшего, но когда родители поняли, что что-то здесь не так – обратились за помощью в полицию. Личность подозреваемого гражданина сыщиками установлена, – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – Подозреваемый опрошен. Это местный житель, ранее неоднократно судимый за причастность к преступлениям против личности и имущественные преступления, связанные с завладением чужих транспортных средств. В общей сложности он провел в местах лишения более 10 лет. В определенных кругах его больше знают по прозвищу «Кабан». В настоящее время он проверяется на причастность не только по факту избиения школьника, но и по факту угроз в адрес 18-летней девушки. Пострадавшему ребенку врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. Оно будет зависеть от заключения врачей о степени тяжести травм, причиненных потерпевшему школьнику».

Сам подозреваемый оказался братом депутата Белоярского ГО Ивана Половцева. Депутат пояснил «Новому Дню», что слышал о конфликте, но о его причинах ему неизвестно. Собеседник агентства рассказал, что потерпевший ранее был знаком с его братом, тот иногда привлекал подростка для подсобных работ. По словам Ивана Половцева,его брат и школьник в день конфликта выпивали спиртное.

Свердловская область, служба информации

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