В Белоярском водитель врезался в дерево и сбежал с места ДТП

Накануне днем в поселке Белоярском возле дома на улице Мира, 22, водитель ВАЗ-2110 угодил в аварию – он не справился с управлением, машину выбросило в кювет, где она столкнулась с деревом. Сам автомобилист сбежал с места ДТП, а одного из пассажиров автомобиля, мужчину 1955 года рождения, отправили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Выехавшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что владеет машиной местная жительница, которая тоже была в автомобиле в момент ДТП, однако не за рулем – вел машину ее сожитель, мужчина 1975 года рождения. Позднее, когда его нашли сотрудники ГИБДД, он рассказал, что сбежал, испугавшись ответственности за совершенное правонарушение. Попутно выяснилось, что у него были просрочены права. В отношении водителя были составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП и по ч. 1 ст.12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без прав.

«Уже сегодня состоится заседание суда, где будет принято решение по данным материалам. В 2011 и 2013 годах гражданин уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, не исключено, что и в момент ДТП водитель был в состоянии опьянения», – сообщили в пресс-службе облГАИ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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