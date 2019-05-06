В Екатеринбурге за три дня до годовщины Победы ищут организаторов праздника

За несколько дней до празднования годовщины Победы в Екатеринбурге начался спешный поиск компаний, которые займутся организацией праздника. С победителем соответствующего аукциона на 18 миллионов рублей контракт был разорван, заново эту закупку, предварительно раздробленную на несколько частей, проводили в праздничные дни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте госзакупок за майские праздники появились более десятка лотов, связанных с празднованием Дня Победы – установка светодиодных экранов, организация трансляции парада, подготовка сценариев, обеспечение гречкой и тарелками, проведение гала-концерта и т.д. Несколько аналогичных лотов опубликовали в конце апреля. Заказчик всех мероприятий – МАУК «Центр культуры «Урал», закупки проходят как у единственного поставщика. Их стоимость – от нескольких сотен тысяч рублей до почти 3 миллионов рублей. Все эти мероприятия были в закупке, которую – как и в прежние годы – администрация Екатеринбурга проводила в марте. По итогам аукциона был подписан договор с ООО «Северное сияние» – эта компания предложила самую большую цену из всех, но была признана победителем по итогу всех показателей. Как сообщается в материалах закупки, контракт был заключен 22 апреля. И в тот же день он был расторгнут «по соглашению сторон».

Директор ООО «Северное сияние» Вадим Терентьев отказался рассказывать, что послужило поводом к расторжению договора – он заявил, что однажды журналисты исказили смысл его слов и теперь у него принципиальная позиция ничего не комментировать.

Директор центра культуры Илья Марков также не стал комментировал причины расторжения договора, сославшись на то, что он не в курсе. Однако он подтвердил – центр культуры сейчас выставил на торги те мероприятия, по которым ранее закупка сорвалась, разделив их на более мелкие составляющие. Он также заверил, что муниципальное учреждение успеет найти всех поставщиков и организовать празднование Дня Победы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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