Две школьницы из Первоуральска покурили «некое вещество» и попали в больницу

В Первоуральске девятиклассницы из школы №15 попробовали гашиш. Подросткам стало плохо и они были доставлены в больницу, – сообщил городской паблик «Инцидент». Информацию о происшествии со школьницами «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе администрации Первоуральска и сообщили подробности ЧП.

По версии горадминистрации, две девятиклассницы около восьми утра направлялись на занятия, по дороге они встретили сверстника из параллельного класса. «Молодой человек предложил девушкам «покурить» некое вещество (какое именно – сейчас уточняется). Девушки согласились. После этого пришли в школу, через некоторое время сообщили завучу о том, что плохо себя чувствуют. Педагог сразу вызвала скорую помощь, пригласила в школу родителей учащихся. Девушкам была оказана вся необходимая медицинская помощь, поставлены капельницы. Сейчас ученицы находятся в больнице на Динасе. Их жизни ничего не угрожает. В школе отметили, что с учащимися регулярно проводятся беседы, лекции и иные мероприятия об опасности наркотиков и других запрещенных препаратов», – сообщили в пресс-службе администрации Первоуральска.

В мэрии дополнили, что молодой человек, который предложил девочкам «покурить», состоит на учете в Отделении по делам несовершеннолетних.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 06.05.19

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