В Екатеринбурге матери-иностранке, отбывшей 11-летний срок в колонии, вернули ребенка (ФОТО)

Осужденная за перевозку наркотиков гражданка из ближнего зарубежья добилась возвращения дочери после 11 лет вынужденной разлуки. Пока мать находилась в колонии, ее ребенок воспитывался в социально-реабилитационном центре.

Женщина попала за решетку, когда уже была беременной. Она родила в исправительной колонии, и первое время вместе с дочерью находилась в доме ребенка ФКУ ИК-6. Затем малышку забрали в нижнетагильский приют «Антоновский». Осужденная хотела отправить ребенка в семью брата, который проживал в другом государстве. Но позже выяснилось, что в социальном центре маленькой Амине было оформлено российское гражданство и сотрудники опеки отказались ее передавать. Поскольку у самой заключенной было иностранное гражданство, она беспокоилась, сможет ли вернуть дочь после отбытия наказания. Тем более что в отношении женщины было принято решение о нежелательности ее пребывания на территории России. В конце 2018 года осужденная обратилась за помощью к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Проверка показала, что мать девочки не лишена родительских прав, отца у Амины нет. Сотрудники центра «Антоновский» регулярно привозили ребенка на свидание с матерью, связь между ними не прерывалась.

Воссоединение семьи состоялось на днях в центе временного содержания мигрантов в Екатеринбурге. Директор приюта лично привезла воспитанницу для передачи матери, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

«Несмотря на то, что мать и дочь очень тепло относятся друг к другу, регулярно встречались и обсуждали свое будущее, ребенку потребуется помощь в адаптации, в изучении родного языка. Сама же мать призналась, что жизнь преподнесла ей серьезный урок и что она благодарна всем, кто принял участие в судьбе ее ребенка, а также помог их семье объединиться», – отметили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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