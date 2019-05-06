На Урале собака бойцовой породы загрызла человека. Возбуждено уголовное дело

В Талицком городском округе возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки бойцовской породы на человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете по Свердловской области, собака набросилась на прохожего мужчину. С тяжелыми ранениями его доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось. «С учетом того, что в этой ситуации усматриваются признаки небрежного отношения владельцев собаки к своим обязанностям по содержанию домашнего животного, по данному факту органами следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», – рассказали в СК.

Ранее агентство Ura.ru со ссылкой на очевидца рассказало, что трагедия случилась в поселке Пионерский, один из жителей которого держит на своем участке трех алабаев. Один из псов сидел на цепи у пилорамы, когда мимо проходил 34-летний Николай. Несмотря на цепь, зверь дотянулся до человека и напал на него.

Талица, служба информации

Талица. Другие новости 06.05.19

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