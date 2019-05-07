На Урале продолжается ликвидация аварии на магистральном газопроводе

Накануне вечером произошла авария на магистральном газопроводе «Ямбург-Поволжье» в районе поселка Пелым.

Как сообщили «Новому Дню» в ситуационном центре Минэнерго России, речь идет о трубе диаметром 1400 мм – участок газопровода разорвало с последующим возгоранием. Подача газа была приостановлена на участке «1158 км-1181 км» для выгорания остаточного газа. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, угрозы для населения и окружающей среды нет. Сейчас на поврежденном участке ведутся восстановительные работы. Ремонтом занимается эксплуатирующая компания – «Газпром трансгаз Югорск». Отметим, что авария у Пелыма – уже пятая с начала этого года на магистральных сетях «Газпрома». Также инциденты происходили на магистралях «Грязовец-Выборг», «Уренгой-Сургут», «Петровск-Елец», «Ямбург– Тула-2».

Екатеринбург, Елена Сычева

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