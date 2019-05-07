У жителей области появится возможность подключиться к сверхскоростному интернету бесплатно

«Уральский оператор связи «Планета» (входит в ITM-Холдинг) объявил о начале новой акции для жителей региона – о бесплатном подключении к сверхскоростному интернету по технологии Оптический Гигабит. Такую возможность оператор дает новым клиентам до 31 мая.

Как сообщили в ITM-Холдинге, доступ в сеть на скорости 1 Гбит/с – а это в 10 раз выше обычной – гарантирован каждому пользователю продуктов «Оптический Гигабит». В их основу положена технология Fiber to the Home (FTTH), или «волокно в квартиру». В ней используется не привычный медный кабель, а оптический, который прокладывается от узла провайдера прямо до квартиры клиента.

В сходной технологии GPON один общий оптический канал используется десятками клиентов. В отличие от нее технология Ethernet FTTH от «Планеты» обеспечивает каждой квартире гарантированную полосу пропускания в обе стороны – 1 Гбит/с. Это единственный способ передачи данных, который обеспечивает такие гарантии качества связи домашним пользователям, – отметили в компании.

Основной объем трафика сегодня – это видео из социальных сетей, онлайн-трансляций, ютуба. При этом все хотят получить HD и даже 4К UltraHD-качество. 4К-телеканалы занимают в канале связи полосу в 30-40 Мбит/сек. Если в квартире два или три телевизора и другие гаджеты, на которых используется интернет, скорость доступа в 1 Гбит/с является насущной необходимостью.

«Объем информации, которая передается через интернет, будет только расти. Каждый раз, загружая тяжелый файл на скорости 1 гигабит в секунду, вы экономите драгоценные минуты вашего времени. Получить его почти мгновенно – это определенный уровень комфорта, – поясняет Олег Талалаев, директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogic). – Кроме того, оптический кабель не боится гроз и электрических помех, он прочный и гибкий, а значит – более надежный, чем старые медные линии связи. Срок службы оптики – десятки лет. Это выгодная инвестиция в качество жизни. Когда придет время скоростей 10G или 100G – мы просто обновим оборудование, а линию связи менять не придется».

До 31 мая подключиться к «Оптическому Гигабиту» можно бесплатно, говорит собеседник агентства. Единственное, что вам понадобится, это WI-FI-маршрутизатор с оптическим портом, способный передавать данные на скорости 1 Гбит/с. Его можно приобрести в «Планете» или самостоятельно. Оформить заявку и узнать подробности можно на сайте оператора.

Екатеринбург, служба информации

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