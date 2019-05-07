35-градусную жару в квартирах екатеринбуржцев объяснили самоуправством УК и ТСЖ

Жители Екатеринбурга несколько дней подряд жалуются на адскую жару в квартирах. В паблике «Интересный Екатеринбург» собрали сообщения горожан из разных районов города – люди рассказывают о том, что температура воздуха в квартирах поднимается выше 35 градусов, а батареи отопления раскалены.

«Я вернулся домой после майских выходных, где-то 5 числа. В квартире было +38 градусов. Тут же позвонил в управляющую компанию. Там сказали, что уже есть заявка от соседей, и все передано в ЕТК. 6 мая я позвонил снова, задал вопрос, что и кто собирается делать. Мне сказали, в ЕТК все передано, оформили еще одну заявку от меня, так как я требовал, чтобы пришли с ЖЭУ и зафиксировали температуру в батареях (при этом диспетчер УК «Стандарт» сказала, что видит в системе высокую температуру в батареях). В диспетчерской ЕТК мне сказали, что заявок нет», – рассказал «Новому Дню» житель Екатеринбурга Иван Колотовкин. По его словам, представители управляющей компании все же выехали на место, однако проблему не решили. «Один из ремонтников сказал, что нужно окна нараспашку открыть и что, видимо, кто-то решил заработать в последний момент на отоплении», – добавил он.

В пресс-службе ЕТК сообщили «Новому Дню», что теплоноситель в магистралях сейчас соответствует нормативу наружной температуры воздуха. Эксперты пояснили, что если бы проблемы были со стороны энергетиков, то раскаленные батареи были бы во всем городе, а не в отдельных домах.

«Скорее всего, причина в проблемах с регулировкой домовых сетей. Несколько лет назад управляющие компании и ТСЖ обязали проводить шайбирование перед началом отопительного сезона. Это такие специальные устройства, чтобы теплоноситель распределялся равномерно по всем домам, Но некоторые потом вынимают эти шайбы. Решили, например, в ТСЖ или в УК, что им холодно в квартирах зимой, убирают дроссельное устройство – и у них сразу жарче, а у кого-то – холоднее. Но проблема в том, что сейчас-то у них продолжают «жарить» батареи, потому что шайб нет», – рассказал «Новому Дню» представитель одной из управляющих компаний города на условиях анонимности.

Ранее в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области объясняли суть шайбирования. «Практика шайбирования используется, когда есть один большой теплоисточник и множество его потребителей. В этом случае дома, которые находятся рядом с ТЭЦ, получают тепла значительно больше, те же, что находятся на концах теплосетей, его недополучают, поэтому и устанавливают шайбы, чтобы везде была равномерная подача тепла», – говорил агентству министр Николай Смирнов.

Добавим, что страдания изнывающих от жары в собственных квартирах екатеринбуржцев уже сегодня, максимум – завтра закончатся. Накануне в Екатеринбурге было подписано постановление о завершении отопительного зимнего периода, батареи начнут остывать уже сегодня. Процесс отключения тепла во всем городе займет один-два дня.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.05.19

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