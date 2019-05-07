Екатеринбургский метрополитен нашел поставщика телеком-услуг

Мобильный оператор «Мегафон» стал главным поставщиком телеком-услуг для Екатеринбургского метрополитена. По итогам проведенного аукциона стороны заключили контракт до конца марта 2020 года.

Мобильная связь и скоростной интернет в 3G и 4G появится не только на станциях метро, но и в офисном здании ЕМУП на улице Володарского. Кроме того, оператор предоставил 87 сотрудникам «подземки» бесплатные звонки внутри сети – для общения с коллегами, сообщили в пресс-службе компании.

«Ежедневно мы перевозим свыше 160 тысяч пассажиров. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт, в процессе задействованы большое количество работников: инженеры, тоннельные мастера, сотрудники эскалаторной дистанции, диспетчеры, дежурные, кассиры, контролеры. Чтобы все держать под контролем – нам важно оставаться на связи и иметь возможность оперативной передачи данных онлайн даже под землей. Сеть «Мегафона» соответствует этим требованиям», – прокомментировал директор метро Андрей Панаиотиди.

Связисты также проанализировали, на каких станциях метро екатеринбуржцы чаще всего используют мобильную сеть. Выяснилось, что на «Геологической» горожане больше звонят, а на «Чкаловской» качают интернет.

«Наша связь доступна на всех станциях екатеринбургского метро. Благодаря этому ежемесячно порядка 300 тысяч пассажиров метро пользуются мобильными услугами в сети «Мегафона». Муниципальные заказчики – одни из самых требовательных клиентов, поэтому выбор коллектива метрополитена в нашу пользу лишний раз подтверждает сильные позиции оператора, выгодную ценовую политику и доступные телеком-решения», – отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» в Свердловской области Владимир Мышенко.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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