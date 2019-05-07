Губернатор Куйвашев отчитался перед Чайкой о мусорной реформе

В Екатеринбурге сегодня проходит расширенное совещание под председательством генпрокурора России Юрия Чайки, который прибыл накануне.

Как передает «Новый День», с отчетом о ходе мусорной реформы в Свердловской области уже выступил губернатор Евгений Куйвашев. Пока что замечаний от главы надзорного ведомства по Среднему Уралу не было. Напомним, что в совещании принимают участие представители трех федеральных округов – Уральского, Приволжского и Дальневосточного. Еще накануне источники сообщали о том, что ключевыми вопросами встречи с Чайкой станет дефицит полигонов на Камчатке, в Магадане и ЯНАО, проблемы с выбором регоператоров в Курганской области, в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО.

Отметим, что в совещании также участвуют главы ФАС России Игорь Артемьев, Роспотребнадзора Анна Попова и Росприроднадзора Светлана Радионова. Последняя, по информации «Нового Дня», накануне посетила полигон «Северный», куда свозят коммунальные отходы с территории Большого Екатеринбурга.

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