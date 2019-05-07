Организаторы «Бессмертного полка» напомнили о правилах участия

В день Победы в Екатеринбурге уже по традиции состоится шествие «Бессмертного полка». Организаторы предполагают, что в этом году к колонне присоединятся от 150 до 200 тысяч человек. Они просят горожан, которые захотят пройти с портретами фронтовиков, соблюдать некоторые правила.

Формирование колонны начнется в 09:00 у перекрестка проспекта Ленина и улицы Толмачева. Зайти туда с Ленина не получится – все будет перекрыто для движения, в том числе пешеходов, поэтому оптимальный вариант – прийти со стороны метро «Динамо», от перекрестка улиц Царской и Никонова. Участников просят не брать с собой большие сумки, стеклянную тару, не приезжать на роликах или велосипедах, не брать с собой домашних животных. Кроме того, не допустят в колонну людей с наглядной политической агитацией или коммерческой рекламой.

Колонна начнется собираться в 09:00, а стартует в 11:00. Она двинется по проспекту Ленина через площадь 1905 года к Дворцу молодежи. «Чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк», достаточно подготовить транспаранты с фотографиями участников войны – увеличенную отсканированную фотографию, закрепленную на пластике, ламинированную, прикрепленную к держателю», – напомнили организаторы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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