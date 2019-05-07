Памятник Попову отмыли – в Екатеринбурге отмечают День Радио (ВИДЕО)

Сегодня утром студенты УрФУ начали подготовку к мероприятиям в рамках Дня Радио. В сквер имени Попову приехала газель, в которой привезли разборную сцену, стремянку, ведра и чистящие средства. Традиционно первым делом учащиеся приступили к весенней помывке памятника изобретателю радио. Самые яркие моменты акции – в видео «Нового Дня».

Студентки моют изобретателя радио

Акция стартовала в 10 часов утра. Студенты-старшекурсники радиофака занимались отмыванием самого памятника, а первокурсницам разрешили драить лишь постамент. Как рассказали учащиеся, после обеда они приступят к сбору сцены. В 20:30 стартует праздничное шествие студентов УрФУ по центру Екатеринбурга от площади Кирова и завершится концертом у памятника Попову.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.05.19

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