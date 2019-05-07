Свердловские гаишники выберут лучшую автомобилистку

В ближайшее воскресенье в Екатеринбурге на территории Центрального стадиона пройдут областные соревнования по автомобильному многоборью среди женщин «Автоледи 2019». Заявки принимаются до 9 мая включительно. Участницей может стать любая девушка или женщина с правами категории «В», но без ограничений по коробке передач, т.к. соревнования будут проходить на машинах с «механикой». Сами автомобили предоставят организаторы. Участие при этом бесплатное.

«В рамках соревнований автоледи демонстрируют свои знания Правил дорожного движения РФ и навыки маневрирования в непростых ситуациях на время», – рассказали в пресс-службе облГАИ. Там также уточнили, что участницы должны будут подготовить видеообращение на творческую часть конкурса. Тема – #66РулитКультурно. Видео с этим хештегом нужно будет выложить в любой соцсети и отправить на электронную почту ekb_avtoledi@mail.ru вместе с заявкой на участие.

Как отмечает «Новый День», сейчас в конкурсе зарегистрировались 22 автолюбительницы – из Екатеринбурга, Новоуральска, Рефтинского, Полевского, Березовского и почему-то из Югорска (это ХМАО).

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.05.19

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