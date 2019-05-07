Прокурор Шалинского района оказался богаче облпрокурора

Свердловские прокуроры раскрыли декларации о доходах и имуществе за 2018 год.

Согласно документам, глава регионального ведомства Сергей Охлопков заработал 3,2 миллиона, его супруга – чуть более 900 тысяч рублей. Список имущества семьи остался неизменным с прошлого года: областной прокурор имеет две квартиры в пользовании площадью 55 и 123 квадратных метра и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова задекларировала годовой доход в сумме 2,2 миллиона рублей, ее муж – 1,3 миллиона рублей. В собственности семьи есть две квартиры площадью 73 и 36 квадратных метров. Также Кузнецова владеет отдельным имуществом – квартирой на 34 «квадрата», и еще одна квартира находится в ее пользовании.

Два сотрудника надзорного органа заработали больше своего начальника Сергея Охлопкова. Лидером по доходам стал прокурор Шалинского района Дмитрий Фамутдинов. Он задекларировал заработок в 4,6 миллиона рублей. Совместно с женой он владеет квартирой площадью 54,5 квадратных метров, земельным участком в 11 соток, и автомобилем Skoda Kodiaq.

Прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Юровских отчитался о годовом доходе в 4,2 миллиона рублей. В собственности его семьи – квартира площадью 82,3 квадратных метров, два земельных участка, гаражный бокс и баня.

Прокурор Верхней Салды Петр Корпачев задекларировал доход в 3,2 миллиона рублей – наравне с областным прокурором. Он владеет квартирой на 58 «квадратов», гаражным боксом и двумя автомобилями Toyota Yaris и КIA Rio.

Самой богатой среди жен прокуроров стала супруга прокурора Первоуральска Андрея Калинина. Правоохранитель задекларировал доход в 2,2 миллиона рублей, его жена – 5,2 миллиона рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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