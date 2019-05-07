В День Победы в Екатеринбурге пройдет дождь

Синоптики Росгидрометцентра прогнозируют дождь в Екатеринбурге на 9 Мая. По информации метеорологов, уже в среду возможны кратковременные осадки, будет солнечно с прояснениями, днем столбики термометров поднимутся до +25 градусов, а в День Победы будет чуть прохладнее – до +23, ожидается пасмурная погода и дождь.

Впрочем, в оставшиеся дни «вторых майских праздников» погода будет хорошей – 10 мая выглянет солнце, в пятницу и субботу ожидается +23, а в воскресенье – до +25. Новая рабочая неделя начнется с жары – синоптики обещают до +27 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.05.19

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