Между двумя деревнями в Ирбитском районе подтоплен мост (ФОТО)

В связи с подтоплением моста через реку Мурза ограничено движение автотранспорта на 12 км автодороги регионального значения д. Дубская – д.Азёва (между деревнями Гуни и Юдина) в Ирбитском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, движение у моста ограничено знаком 3.1. «Въезд запрещен». Сотрудники Госавтоинспекции следят за ситуацией совместно с представителями организации – владельца автодороги.

Кроме того, уже сегодня сотрудниками ГИБДД ограничено движение на мосту через реку Ирбит, расположенном по ул. Орджоникидзе в Ирбите. Ограничения будут сняты только после снижения уровня воды в реке. Однако по прогнозам синоптиков в области завтра пройдут дожди с грозами, так что уровень воды скорее напротив, увеличится.

Ирбит, служба информации

Ирбит. Другие новости 07.05.19

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