Кроссфит для пожарных: спасатели соревнуются в полной экипировке в +28 (ФОТО)

В екатеринбургском ЦПКиО сегодня прошел II Чемпионат Свердловской области по кроссфиту среди сотрудников МЧС. Парни должны были пройти силовую полосу препятствий в полной экипировке: огнезащитной куртке, каске, сапогах, крагах и с дыхательным аппаратом. Это плюс 20 килограмм веса. Погода добавила «жару» – сегодня оказался первый настоящий летний день, к полудню было около 28 градусов.

Команды спасателей – а их было 20 – должны были на время пройти силовую полосу препятствий. Ее организовали на центральной аллее парка – так, чтобы на потных мужчин, бегающих с баллонами и приседающими с мешками за спиной, могли посмотреть все отдыхающие. «Нашатырные салфетки на старт и финиш несите», – после выступления первой же команды попросил один из судей. Всего сотрудникам МЧС подготовили 15 упражнений, в числе прочего пожарные должны были таскать покрышку от трактора, приседать с мешком в 40 килограммов, бегать с 46-килограммовыми баллонами, извлекать из-под плиты с помощью гидравлического инструмента «пострадавшего», прокладывать рукавную линию. После всего этого силового кошмара под солнцем спасатели подходили к последнему этапу – буксировка внедорожника на 50 метров. «Давай, давай, главное, не останавливайся, иди!", – пытались подбодрить спортсменов их коллеги.

После испытания команды отправлялись отдыхать в кафе или в тенек под деревья, обсуждая, кому и за что накинули штрафные секунды. Говорили и о сегодняшней жаре, так, ребята из команды, выступавшей одной из первых, пришли к выводу, чтоб под дождем было бы хуже – ноги скользили бы, а жара не так уж и плохо.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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