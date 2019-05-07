ХК «Автомобилист» подписал контракт с белорусским канадцем

Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжает обновлять состав. К команде присоединился нападающий Джефф Плэтт – канадец, получивший белорусское гражданство. Это обстоятельство позволяет не считать иностранного форварда легионером в КХЛ. Как сообщает пресс-службе клуба, соглашение с 33-летним игроком рассчитано на два года.

Минувший сезон Джефф Плэтт провел в финском «Йокерите» и набрал 24 (11+13) очков в 60 матчах регулярного чемпионата лиги. Всего в КХЛ нападающий провел 568 игр. Шесть сезонов Плэтт выступал за минское «Динамо», два сезона провел в ярославском «Локомотиве» и три – в московском ЦСКА.

Кроме того, в «Автомобилист» вернулся 25-летний защитник Николай Тимашов. Контракт с ним заключен на два года. Тимашов выступал за екатеринбургский клуб с 2015 по 2018 год, но в прошлом сезоне перешел в «Нефтехимик». Всего в КХЛ он сыграл 207 матчей, набрав 45 (14+31) очков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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