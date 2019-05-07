В Свердловской области двое детей заразились энцефалитом после укусов клещей

В Свердловской области появились первые заболевшие после укусов клещей. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано двое детей в возрасте семи и девяти лет. Еще три человека наблюдаются с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз».

С начала сезона в регионе зарегистрировано 2632 пострадавших от присасывания клещей. В Екатеринбурге к медикам обратились 1056 человек. В этом году запланирована акарицидная обработка парков и лесных зон на территории 9,9 тысяч гектаров. На сегодняшний день обработано от клещей только 576 гектаров зеленых насаждений.

Санврачи напоминают, что в случае укуса клеща необходимо срочно обратиться в травмпункт. Если такой возможности нет, присосавшегося к телу клеща можно удалить самостоятельно и сдать его для исследования в лабораторию. Пункт приема клещей в свердловском «Центре гигиены и эпидемиологии» будет работать 10 и 12 мая с 8.30 до 16.00 по адресу: Екатеринбург, улица Гагарина, 49.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.05.19

Главу Росприроднадзора Радионову отвезли на самую страшную свалку в Екатеринбурге. / Жители поселка, где собака загрызла человека, требуют жестких мер: псы убивали и раньше. / ХК «Автомобилист» подписал контракт с белорусским канадцем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»