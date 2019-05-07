В Екатеринбурге предотвратили взрыв в горящем бараке

Сегодня днем в Екатеринбурге произошел пожар в двухэтажном бараке в переулке Пугачевском. По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, загорелись надворные постройки, а затем и кровля жилого здания, из которого было эвакуировано десять человек. Помимо того, пожарные вовремя успели вытащить из барака два газовых баллона, предотвратив взрыв.

«Сообщение о пожаре поступило в 14:52, в 16:07 пожарные справились с огнем, открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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