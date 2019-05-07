В центре городского пруда появилось уродливое сооружение. В мэрии не знают, что это такое (ФОТО)

Жители Екатеринбурга обнаружили в центре Городского пруда странное сооружение с пришвартованными к нему лодками. «Круглый домик на воде снесли – нельзя, уродует облик города. Храм на воде нельзя – уродует панораму городского пруда. А это вот не мешает и не уродует»? – задался вопросом читатель «Нового Дня» приславший в редакцию снимки.

В администрации Екатеринбурга затруднились ответить, что за объект появился в центре Городского пруда. В государственной инспекции по маломерным судам Свердловской области, в свою очередь, пояснили «Новому Дню», что это плавучее сооружение относится к лодочной станции, которая устроена на Плотинке. Там пояснили, что, вероятно, так владельцы проката лодок хранят суда по ночам, а по утрам буксируют их ближе к набережной со стороны проспекта Ленина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.05.19

В Екатеринбурге предотвратили взрыв в горящем бараке. / В Свердловской области двое детей заразились энцефалитом после укусов клещей. / Главу Росприроднадзора Радионову отвезли на самую страшную свалку в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»