После прорыва батареи квартиру затопило кипятком. Чудом не пострадал ребенок (ФОТО)

Сотрудники екатеринбургской полиции спасли ребенка из квартиры, где из лопнувшей батареи отопления хлынул кипяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, сегодня днем, около 12.00, в двухэтажном доме №63 на улице Кировоградской случилась коммунальная авария – в одной из квартир на втором этаже прорвало батарею отопления, после чего помещение стремительно стало заливать кипятком. В это время дома был только семилетний мальчик, родители которого были на работе, а старшая сестра – в школе. Входная дверь была заперта на ключ. Чтобы спастись от кипятка, ребенок залез на подоконник и стал звать на помощь прохожих, которые позвонили в полицию.

На место ЧП прибыла группа немедленного реагирования и лично начальник отдела полиции № 15 полковник полиции Филипп Куклин. Оценив обстановку на месте, полицейские привлекли к спасательной операции рабочих, чья бригада вела неподалеку ремонт дома, и попросили их спилить решетки на окне квартиры мальчика. Вооружившись болгаркой, строители сняли решетки и передали ребенка полицейским. В настоящее время состояние его здоровья не вызывает опасений, ожогов он не получил.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.05.19

В центре городского пруда появилось уродливое сооружение. В мэрии не знают, что это такое (ФОТО). / В Екатеринбурге предотвратили взрыв в горящем бараке. / В Свердловской области двое детей заразились энцефалитом после укусов клещей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»