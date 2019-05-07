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Вторник, 7 мая 2019, 16:34 мск

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После прорыва батареи квартиру затопило кипятком. Чудом не пострадал ребенок (ФОТО)

Фото УМВД по г. Екатеринбургу

Сотрудники екатеринбургской полиции спасли ребенка из квартиры, где из лопнувшей батареи отопления хлынул кипяток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, сегодня днем, около 12.00, в двухэтажном доме №63 на улице Кировоградской случилась коммунальная авария – в одной из квартир на втором этаже прорвало батарею отопления, после чего помещение стремительно стало заливать кипятком. В это время дома был только семилетний мальчик, родители которого были на работе, а старшая сестра – в школе. Входная дверь была заперта на ключ. Чтобы спастись от кипятка, ребенок залез на подоконник и стал звать на помощь прохожих, которые позвонили в полицию.

На место ЧП прибыла группа немедленного реагирования и лично начальник отдела полиции № 15 полковник полиции Филипп Куклин. Оценив обстановку на месте, полицейские привлекли к спасательной операции рабочих, чья бригада вела неподалеку ремонт дома, и попросили их спилить решетки на окне квартиры мальчика. Вооружившись болгаркой, строители сняли решетки и передали ребенка полицейским. В настоящее время состояние его здоровья не вызывает опасений, ожогов он не получил.

Екатеринбург, служба информации

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