В центре Екатеринбурга разбили эвакогоспиталь с ранеными бойцами (ВИДЕО)

Сегодня в Историческом сквере была реконструирована деятельность эвакогоспиталей времен Великой Отечественной войны. На Плотинке разбили армейские палатки, в которых были размещены операционная и койки для больных.

Эвакогоспиталь в центре Екатеринбурга

По легенде сегодня в госпиталь прибыло десять раненых бойцов. Многие из них получили переломы и травмы из-за того, что рядом с ними взорвались гранаты. Реконструкция состоялась в рамках акции «История эвакогоспиталей», которую совместно провели активисты ОНФ и студенты Свердловского медицинского колледжа. Они примерили на себя роли раненых советских солдат и медиков. Все желающим организаторы мероприятия продемонстрировали, как проводились операции медицинскими инструментами того периода, как стирали и сматывали специальным приспособлением бинты, показали подлинные истории болезней бойцов.

Директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина считает, что участие в подобных реконструкциях особенно для будущих медиков. «Когда наши студенты работают в этих условиях инсценировок – они погружаются в эту обстановку, видят, насколько трудоемко было работать тогда. И насколько сегодня в условиях современной диагностики, одноразового инструментария легче. Это бесценный воспитательный момент», – говорит собеседница агентства.

По словам организаторов, все желающие сегодня могут успеть поучаствовать в акции до 20:00.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 07.05.19

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