У главного корпуса УрФУ перекроют несколько участков улицы Комсомольской

Уральский федеральный университет в ближайшие несколько недель будет закрывать движение транспорта на прилегающей к его зданию улице Комсомольской.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, закрытие связано с проведением работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения университета и будет производиться:

– с 11 по 12 мая – от дома № 9 по переулку Фонвизина до дома № 61 по улице Комсомольской;

– с 18 по 19 мая – от дома № 144 по улице Малышева до дома № 59 по улице Комсомольской;

– с 1 по 2 июня – от дома № 127а по улице Малышева до дома № 51 по улице Комсомольской;

– с 8 по 9 июня – от дома № 47 до дома № 56 по улице Комсомольской.

Горожанам следует быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Екатеринбург, служба информации

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