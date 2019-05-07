В Екатеринбурге по пути на репетицию Парада сломался КамАЗ, перевозивший танк (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге по пути на генеральную репетицию Парада победы сломалась одна из машин. КамАЗ, транспортировавший к месту тренировки танк, встал прямо на перекрестке улиц Пальмиро Тольятти и Посадской.

КамАЗ, перевозивший танк на репетицию Парада, сломался на полпути

Как сообщили «Новому Дню» очевидцы, место остановки оцепили гаишники. КамАЗ отцепят от платформы с танком – его далее будет транспортировать другая машина. Сломавшуюся технику отбуксируют – для этих целей к месту ЧП приехала ремонтно-эвакуационная машина на шасси Урал-532362-1042.

Вероятно, эта поломка скажется на времени начала тренировки. Напомним, сегодня должна состояться генеральная репетиция Парада Победы.

Май 07, Служба информации

Май 07. Другие новости 07.05.19

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