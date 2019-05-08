На Верхотурской ГЭС из-за паводка увеличивают сброс воды

В Верхотурском округе ждут паводка. Последние семь суток, после вскрытия реки Тура, в водохранилище поступают талые воды, уровень воды приблизился к гребню плотины Верхотурской ГЭС. Энергетики увеличили сброс воды, чтобы предотвратить внештатные ситуации на Верхотурской ГЭС и Нижнетуринской ГРЭС.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского филиала «Т Плюс», водосброс на Верхотурской ГЭС увеличен до 44 куб.м/с. Турбины ГЭС включены в режим максимальной мощности. На Нижнетуринском водохранилище сброс воды увеличен в четыре раза до 74,5 куб.м/сек. На энергопредприятии ведется постоянный мониторинг паводковой обстановки. В Верхотурском городском округе введен режим повышенной готовности.

Добавим, на сегодняшний день, по данным МЧС по Свердловской области, вешними водами подтоплена часть территории Ирбита. Вода стоит на трех придомовых территориях, подтоплены 8 низководных мостов, 2 моста разобраны, из-за чего ограничено транспортное и пешеходное сообщение с 27 населенными пунктами.

Екатеринбург, служба информации

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