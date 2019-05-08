В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры

В Екатеринбурге в эти минуты эвакуируют несколько торговых центров.

Очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург» сообщают, что людей вывели из ТЦ «Свердловск», «Карнавал». Идет эвакуация из ТЦ «Палладиум». Вероятно, все связано с сообщениями о том, что в здания могут быть заминированы.

Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля. Тогда люди покидали помещения «Карнавала», «Глобуса», ТЦ «Белка Маркет», ТЦ «Дирижабль» и «Алатыря». Ничего опасного силовики не нашли. А 25 апреля эвакуировали «Ельцин Центр» – сообщение о минировании этого здания поступило практически сразу после начала круглого стола, посвященного проблемам ЛГБТ.

Екатеринбург, служба информации

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