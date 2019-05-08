На востоке Свердловской области полыхают леса

В Тугулымском районе со вчерашнего дня горят леса.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте лесного хозяйства, по состоянию на вчерашний день огнем было охвачено 385 га леса. Это самый крупный лесной пожар с начала этого года. Его площадь больше, чем общая площадь лесных пожаров по всей области на тот же день 2014, 2016 и 2018 годов. Еще один лесной пожар, в 10 га, тушат в Талицком районе. Всего в лесах работают 290 человек и 60 единиц спецтехники.

В общей сложности с начала этого года в Свердловской области произошло уже 76 лесных пожаров (в 2018 году – 54, в 2017 – 294), огонь прошел 681,5 га леса (в 2018 году – 148,8 га, в 2017 – 3316 га). В 52 случаях из 76 виновниками пожаров стали местные жители. Больше всего пожаров зафиксировано в Тугулымском округе и Каменском районе – по 10.

Тугулым, служба информации

Тугулым. Другие новости 08.05.19

Тетюхинскому госпиталю в Нижнем Тагиле официально присвоят имя основателя. / «Ловец покемонов» полностью свободен и собирается за реваншем в ЕСПЧ. / В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»