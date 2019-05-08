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Среда, 8 мая 2019, 11:08 мск

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Транспортная полиция поймала мужчину, который загорал на железной дороге

Приход жаркой погоды на Урал заставил граждан искать места для принятия солнечных ванн, иногда – не совсем удачные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе транспортной полиции, вчера сотрудники Линейного отдела МВД обнаружили мужчину, который выбрал не совсем удачное место для отдыха – перегон «станция Путевка – станция Шарташ», где загорал вблизи железнодорожных путей.

Транспортные полицейские доставили мужчину в Линейное отделение полиции на станции Шарташ и выписали штраф. Но не за то, что загорал, а за то, что к месту отдыха 35-летний житель Октябрьского района прошел через железнодорожные пути в неположенном месте.

Екатеринбург, служба информации

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