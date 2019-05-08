«У нас семейное мероприятие»: организатор «Бессмертного полка» об участии Союза добровольцев Донбасса

Организатор «Бессмертного полка» в Екатеринбурге Валерий Басай прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что представители свердловского отделения Союза добровольцев Донбасса примут участие в акции и пройдут в колонне с портретами погибших боевых товарищей.

«У нас нет организаций, которые могут заявиться в шествие «Полка» отдельно. Это в большей степени семейное мероприятие, люди приходят семьями, организованных политических или общественных групп нет. Со мной никто не согласовывал [участие СДД]. Мы будем рады всем участникам, которые придут принять участие в «Бессмертном полку» как в семейном мероприятии», – сказал «Новому Дню» Басай.

Напомним, что формирование колонны начнется в 09:00 у перекрестка проспекта Ленина и улицы Толмачева. Зайти туда с Ленина не получится – все будет перекрыто для движения, в том числе пешеходов, поэтому оптимальный вариант – прийти со стороны метро «Динамо», от перекрестка улиц Царской и Никонова. Участников просят не брать с собой большие сумки, стеклянную тару, не приезжать на роликах или велосипедах, не брать с собой домашних животных. Кроме того, организаторы говорил о том, что не допустят в колонну людей с наглядной политической агитацией или коммерческой рекламой.

Екатеринбург, Елена Сычева

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