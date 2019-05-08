Кольцовские таможенники раздадут тысячи Георгиевских лент пассажирам международных рейсов

Кольцовские таможенники присоединились к всероссийской акции «Георгиевская лента» – инспекторы начали выдавать пассажирам сами ленты и памятку с информацией об истории появления символа Победы. Правда, это касается только тех, кто летит за рубеж или, наоборот, приезжает в Екатеринбург из-за границы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, первыми ленты получили пассажиры рейсов, которые направляются из Екатеринбурга в китайский Харбин и кипрскую Ларнаку. Выдавать ленты будут сегодня и завтра. «Увозя с собой георгиевскую ленту, пассажиры пронесут символ нашей Победы в разных уголках планеты. Чтобы напомнить всему миру о значимой дате в мировой истории», – рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский). Таможенники будут выдавать ленты и памятки пассажирам международных рейсов 8 и 9 мая. Ленты будут вручать на вылете и прилетающим пассажирам.

Екатеринбург, Елена Сычева

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