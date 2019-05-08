Пьяный уралец угнал чужую машину и теперь отправится в колонию на 11 лет

Камышловский районный суд вынес приговор мужчине, который повторно сел за руль пьяным после судимости за ДТП со смертельным исходом. Причем свердловчанин угнал чужую машину, чтобы покататься.

Обвиняемым по делу проходил 44-летний Андрей Забанных. Как было установлено в суде, 3 января этого года он угнал автомобиль ВАЗ-21120, припаркованный у продуктового магазина в поселке Пышма. Проехав несколько метров, мужчина врезался в металлическую ограду. После этого лихача остановили инспекторы ГИБДД. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом воздухе наличие паров этанола составило 0,848 мг/л, то есть мужчина был сильно пьян.

Забанных был признан виновным по двум уголовным статьям – ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля) и ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее привлеченным к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение).

Суд определил наказание по совокупности преступлений: ранее Забанных уже был осужден за незаконный оборот наркотиков. В итоге мужчина был приговорен к 11 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права управлять транспортом на срок 2 года 10 месяцев.

Камышлов, служба информации РИА «Новый День»

Камышлов. Другие новости 08.05.19

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