В «Бессмертном полку» по центру Екатеринбурга прошли 130 тысяч человек (ФОТО)

В Екатеринбурге по традиции прошла акция «Бессмертный полк». Колонна начала формироваться в 09:00, однако основная масса участников приходила все же после 10:00 – стремящихся попасть в передние ряды было не так много, как обычно. Тем не менее, к 10:30 люди с портретами своих близких – фронтовиков и тружеников тыла – заполнили улицу Толмачева от проспекта Ленина под Почтового переулка. Тысячи людей ждали, пока начнется шествие.

В 11:00 – время начала акции – колонна было тронулась и даже прошла несколько метров, однако потом началось 20-минутное ожидание. «Репетировали семь раз, а все равно все у них не по регламенту идет. Это ведь военный парад, во всем должен быть порядок», – удивлялись участники акции, но особенно не жаловались.

Во время начала движения колонны в головной части началась небольшая давка, но с помощью волонтеров с ситуацией быстро справились. Об этом «Новому Дню» рассказал организатор Валерий Басай. По его словам, в «Бессмертном полку» в этом году прошли 130 тысяч человек, что меньше, чем ожидали организаторы – в прошлом году было 150 тысяч.

Среди тех, кто пришел на Толмачева в этом году, были не только свердловчане, но и, например, москвичи. Одна из участниц «Бессмертного полка» рассказала, что прилетела в этом году из столицы специально, чтобы принять участие в екатеринбургской акции, потому что ее дед был родом из Свердловска, отсюда был призван на фронт, хотя никого из родных на Урале уже не осталось. Удивительно выглядели проходящие мимо колонны японцы – по виду туристы. Они держались в стороне, с вопросами к участникам «Бессмертного полка», многие предки которых воевали на Дальнем Востоке как раз против войск Японии, не подходили. Впрочем, и участники акции особенного внимания на азиатов не обращали. В колонну попытались затесаться молодые люди в куртках с символикой КПРФ, несмотря на то, что организаторы неоднократно предупреждали о том, что политическая агитация во время акции запрещена. Но ситуацию быстро разрешили.

Как и в прошлые годы в колонне пели песни военных лет под гармошку и a capella, делились историями своих фронтовиков, плакали и смеялись. Не испортил торжественного настроения даже проливной дождь, хлынувший в центре Екатеринбурга как раз в тот момент, когда колонна подошла к площади 1905 года. Тогда же в небо выпустили 200 голубей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Влад Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 08.05.19

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