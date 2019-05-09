Из-за грозы в Екатеринбурге наблюдаются перебои с интернетом

В Екатеринбурге из-за первой майской грозы наблюдаются перебои со связью. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», как минимум три провайдера разместили объявления о возможны перебоях со связью на транслируемых им телеканалах.

Гроза и ливень в отдельных районах Екатеринбурга продолжаются. Управление МЧС по Свердловской области уже разослало предупреждение о том, что неблагоприятные погодные условия продолжатся в регионе и завтра: 9 и 10 мая ожидаются сильные дожди, грозы, град, при грозах усиление ветра до 20-25 м/с. Специалисты МЧС России рекомендуют населению соблюдать меры личной безопасности – отказаться от походов в лес и от отдыха на воде.

Стихия разбушевалась в День Победы

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 09.05.19

На Екатеринбург обрушился ливень с градом (ФОТО, ВИДЕО). / Танки и снегоходы, «Черные ножи» и марширующие женщины – Парад Победы-2019 в Екатеринбурге (ВИДЕО, ФОТО). / В «Бессмертном полку» по центру Екатеринбурга прошли 130 тысяч человек (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»