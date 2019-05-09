День Победы в Екатеринбурге завершился салютом и фейерверком

Празднование Дня Побед завершилось по традиции салютом и праздничным фейерверком. Сильный ливень, который обрушился на Екатеринбург во второй половине дня, внес свои коррективы – народу в центре было меньше, чем ожидалось.

Поначалу на главной площадке в историческом сквере, где шел концерт, под зонтами стояли отдельные группы отважившихся. Для уральцев выступили Сергей Безруков, Олег Газманов.

Салют запускали с акватории городского пруда. Все шоу продлилось порядка 15 минут. Сейчас для горожан главная задача – добраться домой, в центре созданы накопительные площадки для транспорта, метро будет работать до 01:00 ночи.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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