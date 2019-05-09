Фашиста с собаками в клетке провезли по городу – Нижний Тагил отличился перфомансом в День Победы (ФОТО)

В Нижнем Тагиле во время праздничного парада в центре города была организована инсталляция, вызвавшая неоднозначную реакцию у жителей.
«Мы хайпанем и за ценой не постоим», – написал в своём блоге в Instagram пользователь sakov_event, опубликовавший фото с мероприятия.
На фото несколько человек в форме советских солдат везут телегу с клеткой с надписью «Фашизм – на свалку истории». Внутри сидит и держится за прутья мужчина в форме фрица, а рядом с ним две белые собаки.
«Как пелось в песне «Мы хайпанем и за ценой не постоим». Сегодня на параде рядом с нашей колонной везли человека с собаками в клетке. 8 марта женщины должны везти мужчин в клетке, которые считаю, что женщины это слабый пол. А в новый год должны везти в клетке старый год. Я правильно понимаю принцип?», – написал автор сообщения в Instagram.
Пользователи в комментариях по-разному отнеслись к этой затее. Были те, кто считает это недопустимым для Дня Победы цирком, и те, кто считает такую форму приемлемой для антифашистской постановки. Там же упоминалась, что в прошлом году была похожая затея – фашиста вели на веревке.
Нижний Тагил, Владислав Тринько
Нижний Тагил. Другие новости 09.05.19
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