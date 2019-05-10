В Дегтярске загорелась городская больница (ФОТО)

Сегодня, 10 мая, в помещении бойлерной, расположенной на цокольном этаже трехэтажного здания городской больницы города Дегтярска, случился пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные эвакуировали из здания 14 человек, из них 9 пациентов (3 из которых лежачие), и 5 человек персонала. Пострадавших нет.

Площадь пожара составила 2 кв. м. В течение 15 минут пожарные справились с огнем. В тушении были задействованы 4 единицы пожарно-спасательной техники, 10 человек. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки одного из бойлеров.

После проветривания помещений пациенты вернулись в палаты.

Дегтярск, служба информации

Дегтярск. Другие новости 10.05.19

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