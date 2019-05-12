Под Ирбитом во время пожара умерли женщина и ребенок

В Ирбите следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины и ее дочки – они погибли во время пожара в частном доме в одной из деревень. Женщине было 30 лет, а ее ребенку – два года. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. причиной возгорания, произошедшего 12 мая 2019 года около 3 часов ночи, стало короткое замыкание электропроводки.

«В рамках проводимой проверки будут выполнены необходимые экспертные исследования, направленные на выяснение точной причины смерти матери и ребенка, а также непосредственной причины пожара. Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии. По результатам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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