На Урале корова, гуляющая по гаражам, попала на видео

Житель города Серова Илья Хахалов снял необычное видео. Он стал свидетелем того, как корова, непонятно как забравшаяся на крыши гаражей, гуляет по ним. Ролик опубликовало сообщество во «ВКонтакте» «Это Серов, детка».

Горожане в комментариях шутят, что «в Серове наконец-то что-то произошло» (в противовес мему «В Серове ничего не происходит») и что на Урале коров довели уже до того, что они научились летать.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.05.19

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