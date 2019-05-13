На Радищева вырубили деревья из-за стройки (ФОТО)

На улице Радищева в Екатеринбурге вырубили деревья на участке от Шейнкмана до Московской, передает корреспондент «Нового Дня». В этом месте идет стройка – жилой дом с административными помещениями возводит «Атомстройкомплекс».

Строители огородили тротуар, вырубили деревья и раскопали землю – там будут прокладывать коммуникации. Проезд на этом участке в сторону улицы 8 Марта запрещен.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.19

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