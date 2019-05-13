После 30-градусной жары в Екатеринбург придут дожди и похолодание

В Екатеринбурге уже завтра резко похолодает. Как сообщили в Гидрометцентре России, сегодня днем еще будет жарко – по прогнозу синоптиков днем ожидается до +30, выглянет солнце. Но во вторник столбики термометров не поднимутся ночью выше +12 градусов, а днем выше +17. В среду будет еще прохладнее – ночью всего +5, днем +16.

Такая же погода ожидается в четверг и пятницу, по ночам будет +8…+9 градусов, днем – около +14…+16 градусов. Все эти дни будут пасмурными и дождливыми.

Самым холодным днем недели станет суббота – воздух прогреется лишь до +13, но выглянет солнце. Прояснения возможны и в воскресенье. В этот день будет до +14 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.19

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