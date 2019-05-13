В Свердловской области открылась горячая линия по проблемам ВИЧ-инфекции

Консультационный центр Роспотребнадзора с 13 по 17 мая организует круглосуточную горячую линию по проблемам ВИЧ-инфекции. Акция приурочена к Международному дню памяти умерших от СПИДа, который отмечается 19 мая. По данным статистики, на 1 мая 2019 года в регионе более 80 тысяч человек живут с ВИЧ-инфекцией.

Люди смогут задать вопросы о профилактике, безопасном поведении и узнать статистику заболеваемости по Свердловской области по телефону: 8-800-555-49-43. Кроме того, получить ответы специалистов можно по номеру: (343) 374-12-44 с 08:30 до 17:00.

«С 2015 года зарегистрировано статистически значимое снижение показателя первичной заболеваемости в Свердловской области. Для населения обеспечена доступность обследования на ВИЧ-инфекцию, в том числе с использованием экспресс-тестов», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Тем не менее, Свердловская область по-прежнему входит в число регионов с высоким уровнем распространения ВИЧ. По данным областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, каждый день выявляется 25 новых случаев ВИЧ-инфекции, в 15 из них инфицирование произошло более 10 лет назад.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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