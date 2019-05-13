В Екатеринбурге пройдет акция по раздельному сбору мусора

В Екатеринбурге в ближайшую субботу, 18 мая, пройдет городская акция по раздельному сбору мусора. Как сообщили организаторы, активисты проекта «Чистый город», принимать в этот раз будут пластик, макулатуру, оргтехнику и даже органический мусор, т.е. пищевые отходы. Прием будет организован во дворе дома № 1 на улице Первомайской, с 11:00 до 13:00.

«Все фракции должны быть чистыми и сухими. Тару из-под растительного масла тщательно помыть моющим средством. Макулатура: удалить все металлические составляющие (скрепки, пружины). Картон, бумагу и глянец собираем отдельно, сдавать плотно связанными пачками. Пластиковые бутылки и металлические банки сжать, чтобы занимали меньше места. Все сдаваемые отходы должны быть отсортированы на группы», – объясняют организаторы раздельного сбора.

В частности, будут принимать твердый пластик: прозрачные бутылки любых цветов (в том числе с этикеткой, но без крышек), белые бутылки (тару от молочных продуктов), но без крышек и пленки, другой твердый пластик с маркировкой «1»; тару от бытовой химии; упаковку от продуктов питания, хозяйственных принадлежностей; прочий пластик – канистры, ящики для хранения овощей, любые пластиковые крышки, пластиковые трубочки, ПВХ-изделия, включая рамы от пластиковых окон, пластиковые панели, пенопласт, вспененные подложки из полистирола от овощей и бакалеи. Не будут принимать корексы, вспененные подложки от мяса и рыбы, а также изделия из пластика без маркировки.

Также организаторы будут принимать и «мягкий» пластик – пакеты-майки из масс-маркета, упаковку из-под молочных продуктов, макарон, круп, и т.д., фасовочные прозрачные пакеты, термоусадочную пленку, стрейч-пленку. Принимать пленку с фольгированным слоем (она маркируется знаком PP) или пленку с маркировкой С/РР, C/LDPE, C/HDPE не будут.

Из макулатуры можно будет сдать газеты и журналы, тетради, блокноты, ежедневники, бумажные обрезки, черновики, архивы, детские бумажные поделки, рисунки, раскраски, картон, книги в плохом состоянии. Не подойдут втулки от туалетной бумаги, туалетная бумага, салфетки, термобумага (чеки, бумага для факса), тетрапаки, обои, бумажная упаковка из-под яиц.

Будет организован прием металла: жести, металлических крышек, железных и консервных банок, алюминиевой посуды, тарелочек от свечек-таблеток, аэрозольных баллонов из-под дезодорантов, лекарственных препаратов, но без пластиковой части. Фольгу и алюминиевые крышки от йогуртов, паштетов и т.п. принимать не будут.

Отдельно организаторы прописали правила приема органики – то есть пищевых отходов. В этот день будут принимать очистки всех фруктов и овощей, остатки нежирной пищи, рис, макароны, хлеб, чайные пакетики, отработанную чайную заварку, кофе, листья садовых растений, сухие цветы, букеты, старый грунт для комнатных растений. Не пойдут в компостные отходы яичная скорлупа, молочные продукты, остатки жирной пищи, отходы домашних питомцев, кости от мяса и рыбы, больные домашние растения и биоразлагаемые пластиковые пакеты.

«Если вы не уверены в каких-то фракциях или что-то не поняли – не переживайте. Мы поможем на месте разобраться и досортировать. Но для экономии вашего и нашего времени будет очень замечательно, если вы учтете пожелания по сортировке», – добавляют организаторы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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